Новости часа: выплаты по кредитам для участников СВО будут заморожены или снижены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выплаты по кредитам для участников спецоперации будут заморожены на определенный срок или снижены.

Период приостановки работы на время мобилизации сотрудникам будут засчитывать в трудовой стаж.

Новая статья Трудового кодекса будет распространяться на мобилизованных или тех, кто пошел добровольцем, с 21 сентября.

Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии. Об этом заявил сайт "Объясняем.рф".