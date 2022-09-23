Период службы мобилизованным в России планируют засчитать в трудовой стаж

Новые поправки внесут в Трудовой кодекс, они касаются мобилизованных сотрудников. Период приостановки работы им предлагают засчитывать в трудовой стаж.

Кроме того, за мобилизованными сохраняют все социально-трудовые гарантии. А зарплату должны выплатить до приостановки трудового договора.