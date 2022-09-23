В Минцифры рассказали, кто получит отсрочку от частичной мобилизации

Сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков не будут призывать в рамках частичной мобилизации, сообщили в Минобороны. Кроме того, останутся на своих рабочих местах специалисты из критически важных направлений финансового сектора. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

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