Телеканал Москва 24 показал карту осадков. С помощью нее можно узнать, ожидается ли непогода в столице в ближайшее время.

Судя по карте, дождей на территории горда нет. По словам синоптиков, затяжные дожди ожидаются в субботу, 24 сентября.