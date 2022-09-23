Новости часа: в Минобороны рассказали, кто не подлежит призыву для частичной мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Минобороны рассказали о том, что частичной мобилизации не подлежат специалисты IT, связи, СМИ и финансов.

Минцифры уточняет порядок действий IT-компаний для оформления отсрочки для своих сотрудников.

Беспрецедентные меры безопасности принимают в России на время референдумов по Донбассу, Запорожской и Херсонской областям. Об этом заявил Национальный антитеррористический комитет.