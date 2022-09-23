Мобилизованные россияне могут получить кредитные каникулы. Документ Госдума рассмотрит уже на следующей неделе. Реструктуризация долгов без взысканий просрочки и выселения из ипотечного жилья – то, что рекомендовали банкам.

Как меняются условия на самом деле? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.