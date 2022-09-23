Новости часа: Минобороны РФ уточнило, кто не подпадает под частичную мобилизацию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Частичная мобилизация не повлияет на учебный процесс. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Более 1 миллиона 300 тысяч фейков о частичной мобилизации и референдумах выявили за два дня. Об этом рассказала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.