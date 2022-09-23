В Минобороны РФ уточнили, кого призовут по частичной мобилизации

В Минобороны уточнили, кого призовут по частичной мобилизации, а кто будет освобожден. Основной фактор при призыве из запаса – это наличие боевого опыта. Приоритет отдается людям с подходящими специальностями. Востребованы стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители.

21 сентября в ходе обращения к россиянам по ситуации в Донбассе Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Указ, подписанный президентом, вступил в силу в день оглашения. В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.