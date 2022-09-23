В Минобороны РФ уточнили категории граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию

В Минобороны России заявили, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. В российском военном ведомстве уточнили, что основанием для освобождения от призыва по мобилизации будут списки россиян, представляемые руководителями данных компаний по установленной форме в Генштаб Вооруженных сил России.