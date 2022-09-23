Синоптики заявили о затяжных дождях в столице в выходные

В эти выходные Москву будет заливать. Синоптики прогнозируют затяжные дожди, которые продлятся около 36 часов без перерыва. По их словам, все это последствия "гигантской циклонической депрессии".

Как ожидается, за двое суток выпадет три четверти от климатической нормы за сентябрь, что можно сравнить с пятью ведрами дождевой воды на квадратный метр.

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