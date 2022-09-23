Мощный ливень накроет Москву в ночь на субботу, 24 сентября

В МЧС распространили экстренное предупреждение из-за сильного дождя. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, а также не ставить машины под деревьями.

Пешеходам тоже стоит быть аккуратнее. По прогнозам, ливни начнутся в ночь с 23 на 24 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.