Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под мобилизацию

В Минобороны уточнили, кого призовут по частичной мобилизации, а кто будет освобожден. Основной фактор при призыве из запаса – это наличие боевого опыта. Приоритет отдается людям с подходящими специальностями. Востребованы стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители.

Какие еще есть критерии отбора? И кого частичная мобилизация не коснется? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.