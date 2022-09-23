Депутаты от "Единой России" попросили отправить их в зону спецоперации

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ.

Их заявления будут рассмотрены в Минобороны РФ. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.