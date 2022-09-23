Россияне получат почти 780 тысяч рублей за второго ребенка в 2023 году, а за первого – 590 тысяч рублей. Индексация материнского капитала произойдет с 1 февраля.

Минтруд РФ также предложил увеличить прожиточный минимум на 3%, а МРОТ – на 6% (до 16 242 рублей). Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.