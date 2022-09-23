Суббота может стать самым дождливым днем с 1948 года в Москве

Суббота, 24 сентября, может стать самым дождливым днем с 1948 года в столице. Синоптики прогнозируют, что в Москве за выходные может выпасть почти три четверти месячной нормы осадков.

В городе похолодает до 10 градусов. Из-за влажности и ветра будет казаться, что на улице еще прохладнее. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.