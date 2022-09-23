Мобилизованным гражданам предоставят пакет гарантий

Госдума и правительство готовят юридическую базу для защиты тех, кого затронет частичная мобилизация. Граждане могут рассчитывать на целый пакет гарантий: прибавка к пенсии, налоговые и медицинские льготы, бесплатное дополнительное образование.

Подпавших под мобилизацию сейчас волнует, кто будет оплачивать кредиты, а также, что станет с рабочими местами призванных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.