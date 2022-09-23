Мобилизованным москвичам будут доплачивать 50 тысяч рублей в месяц

Призванным в рамках частичной мобилизации москвичам будут доплачивать 50 тысяч рублей в месяц. Такой указ подписал Сергей Собянин.

Документом также предусматривается единовременная выплата в размере одного миллиона рублей при получении мобилизованным гражданином ранения, при получении легкого ранения – в размере 500 тысяч рублей.

В случае гибели выплатят три миллиона рублей. Иностранцам, которые подпишут контракт, эти выплаты мэр тоже гарантирует. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.