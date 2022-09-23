В Минобороны РФ разъяснили, кого призовут по частичной мобилизации, а кто будет освобожден от призыва.

Под мобилизацию подпадают стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Один из главных факторов при призыве из запаса – наличие боевого опыта. Мобилизации подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет.

Не будут призывать работников оборонных предприятий, признанных негодными по здоровью, занятых уходом за членом семьи или за инвалидами первой группы. Мобилизации также не подлежат отцы, воспитывающие четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Либо те, чьи матери-одиночки, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.