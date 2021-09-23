Тишковец сообщил о погружении Москвы в "барический коллектор"

В Москве наступила астрономическая осень. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что город погрузится в "барический коллектор".

По его словам, барометры достигнут значения 760 миллиметров, что на 15 единиц выше нормы. Начнется старое бабье лето с сухой погодой, которая продержится как минимум 5 суток.

"При таком аномально высоком атмосферном давлении мы как будто погрузимся в барический коллектор", – сказал Тишковец.

Он отметил, что это может негативно сказаться на метеочувствительных людях.

Также метеоролог добавил, что значимого тепла уже не будет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.