Креативный ролик от МВД о телефонных мошенниках набрал несколько тыс просмотров в Twitter

МВД представило креативный ролик о телефонных мошенниках в официальном аккаунте Twitter. За час он успел набрать более 11 тысяч просмотров, а спустя несколько часов видео было удалено.

По сюжету одна подруга приглашает другую повеселиться и кидает ссылку на вызов такси. В результате аккаунт оказывается подставным, данные банковской карты уходят мошенникам вместе с деньгами.

Метафоры на видео более чем понятные, говорят пользователи. В Telegram ролик предлагают выдвинуть на "Оскар". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.