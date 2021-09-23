Медики назвали рост заболеваемости COVID-19 в Москве предсказуемым

В Москве увеличилась заболеваемость и число госпитализаций с диагнозом "COVID-19". При этом медики говорят, что рост заболевших осенью предсказуем.

По их словам, это такой сезон, к тому же люди стали больше общаться: одни вышли из отпусков на работу, у других начались занятия в школе.

Подробнее о том, ждать ли жителям столицы новых ограничений, будут ли в городе снова QR-коды и удаленка, – в эфире телеканала Москва 24.