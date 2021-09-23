МВД удалило креативный ролик о телефонных мошенниках в Twitter

МВД удалило креативный ролик о телефонных мошенниках из официального аккаунта в Twitter. Об этом сообщают пользователи.

За час видео набрало более 11 тысяч просмотров. Сюжет простой: одна подруга приглашает другую повеселиться и кидает ссылку на вызов такси. В результате аккаунт оказывается подставным, данные банковской карты уходят мошенникам вместе с деньгами.

Метафоры на видео более чем понятные, говорят пользователи. В Telegram ролик уже предлагают выдвинуть на "Оскар". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.