Эксперт прокомментировал рост числа заболевших COVID-19 в столице

В Москве выявили около 3,5 тысячи случаев коронавируса за сутки. Это соответствует показателям конца июля.

Доктор медицинских наук Антон Ершов прокомментировал рост числа заболевших COVID-19 в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.