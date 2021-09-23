В Москве за сутки выявили 3 445 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб. Выздоровел за это время еще 1 331 человек.

В Московской области коронавирус за день подтвердился у 936 человек. Выписали при этом 955 человек.

Всего в России сегодня 21 438 новых случаев коронавируса. Число бессимптомников растет и составляет 8,5%. Регионы с минимальными темпами суточного прироста – это Бурятия, Республика Алтай, Магаданская область и Карачаево-Черкесия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.