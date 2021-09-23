Победители программы "Миллион призов" перевели 22 млн руб на благотворительность

Победители программы "Миллион призов" перевели 22 миллиона рублей на благотворительность. Розыгрыш среди участников электронного голосования предложили провести бизнесмены и Московская торгово-промышленная палата. К акции присоединились крупные магазины, рестораны и застройщики.

Самый популярный фонд, куда москвичи жертвовали деньги, – это "Справедливая помощь Доктора Лизы". Ему перевели более 10 миллионов рублей. На втором и третьем месте – фонды помощи бездомным животным "Котодетки" и "Ника".

Всего начиная с июля 2020 года победители акций программы "Миллион призов" перевели на благотворительность примерно 62 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.