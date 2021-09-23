Телеканал Москва 24 проведет медиа-фестиваль в Парке Горького

Телеканалу Москва 24 исполняется 10 лет. По такому случаю москвичей и гостей столицы ждут на медиа-фествиале в Парке Горького в октябре.

С 7 по 9 октября на Пушкинской набережной появится гигантский интерактивный куб. На его гранях можно найти трансляции видеоработ современных художников, концерты и лекции.

Какую лекцию проводить, выбираете сами. Для этого в сообществе Москвы 24 во "ВКонтакте" запущен опрос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.