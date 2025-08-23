В Москве скончался журналист Кирилл Вышинский

В Москве скончался известный журналист Кирилл Вышинский, ему было было 58 лет.

Он родился в Днепропетровске и более 30 лет посвятил журналистике. Вышинский работал на телевидении, радио, а также в печатных и интернет-изданиях.

В мае 2018 года СБУ задержала журналиста по обвинению в госизмене. В тюрьме он провёл больше года и смог вернуться в Москву в рамках обмена После этого он занимал пост исполнительного директора «России сегодня», вошёл в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

