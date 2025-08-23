Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 09:45

Общество

Около 600 пар решили заключить брак в День государственного флага в Москве

Около 600 пар решили заключить брак в День государственного флага в Москве

В РФ выросло число заболевших новым штаммом "Стратус"

В Госдуме предложили ввести обязательное медосвидетельствование для альпинистов

Дожди ожидаются в Москве 23 августа

Космонавт Зубрицкий приготовил орбитальный торт в честь дня рождения

"Московский патруль": цветы на 1 сентября обойдутся родителям в 1,5 тыс рублей

Праздничные мероприятия в честь Дня флага РФ в Москве продолжатся 23 августа

МЧС предупредило о ливне с грозой в Москве

Влияние засухи на стоимость продуктов в магазинах обсудят в программе "Москва сегодня"

"Атмосфера": 19 градусов ожидается в Москве днем 23 августа

Около 600 пар решили заключить брак в День государственного флага в Москве. Столичным молодоженам рассказали о важности сохранения и укрепления семейных ценностей.

Церемонии прошли как во Дворцах бракосочетания, так и на выездных площадках. Торжественность праздничной обстановке придавали государственные символы страны. Всего же с начала лета в красивых местах столицы поженились около тысячи пар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика