Около 600 пар решили заключить брак в День государственного флага в Москве. Столичным молодоженам рассказали о важности сохранения и укрепления семейных ценностей.

Церемонии прошли как во Дворцах бракосочетания, так и на выездных площадках. Торжественность праздничной обстановке придавали государственные символы страны. Всего же с начала лета в красивых местах столицы поженились около тысячи пар.

