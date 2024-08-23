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23 августа, 13:15

Общество

Москвичи рассказали, как молодежь проводит время на Патриарших прудах

Москвичи рассказали, как молодежь проводит время на Патриарших прудах

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Москвичи рассказали, как молодежь проводит время на Патриарших прудах. Под окнами домов снимают клипы, записывают интервью, ведут стримы, танцуют и поют. Молодежь регулярно выбирает для времяпрепровождения именно этот район Москвы.

Так, в Сети появилось видео с леопардовым бульдогом, которого выгуливали возле ресторана на Малой Бронной улице. Подробнее, чем еще могут удивить гости у Патриарших прудов, – в эфире телеканала Москва 24.

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