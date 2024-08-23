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23 августа, 11:15

Общество

Около трети месячной нормы осадков может выпасть в отдельных районах Москвы 23 августа

Около трети месячной нормы осадков может выпасть в отдельных районах Москвы 23 августа

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В пятницу, 23 августа, в Москве действует предупреждение спасателей о ливнях и грозах. В отдельных районах города может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Через столицу проходит холодный атмосферный фронт, который принес ливни и плотные облака, при этом температура воздуха не снизится. Подробнее о том, как будет меняться метеоситуация в течение дня, – в эфире телеканала Москва 24.

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