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18:30

Общество

В День любви на Московском урбанфоруме на Гостином дворе поженились 60 пар

В День любви на Московском урбанфоруме на Гостином дворе поженились 60 пар

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На Московском урбанфоруме отмечают День любви. Как рассказали в столичном управлении ЗАГС, в Гостином дворе в среду, 23 августа, поженились 60 пар. В подарок всем вручали семейные гербы, созданные нейросетью.

При этом среди молодоженов были не только москвичи, но и те, кто специально приехал из других городов. Кроме того, в Гостином дворе прошел "Бал влюбленных": в нем приняли участие 150 супружеских пар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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