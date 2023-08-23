18:30Общество
В День любви на Московском урбанфоруме на Гостином дворе поженились 60 пар
На Московском урбанфоруме отмечают День любви. Как рассказали в столичном управлении ЗАГС, в Гостином дворе в среду, 23 августа, поженились 60 пар. В подарок всем вручали семейные гербы, созданные нейросетью.
При этом среди молодоженов были не только москвичи, но и те, кто специально приехал из других городов. Кроме того, в Гостином дворе прошел "Бал влюбленных": в нем приняли участие 150 супружеских пар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.