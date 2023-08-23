Новости часа: гроза, дождь и усиление ветра ожидаются в Москве 23 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предупреждение о грозе, дождях и усилении ветра действует в Москве 23 августа. Это данные комплекса городского хозяйства.

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 26 по 28 августа. Об этом сообщил метрополитен.

Современный спорткластер появится после благоустройства у станции БКЛ Сокольники. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.