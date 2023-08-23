Новости часа: грозу, ливни и усиление ветра пообещали в Москве 23 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Грозу, ливни и усиление ветра до 15 метров в секунду обещают в Москве 23 августа. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Пострадавших при попадании БПЛА в строящееся здание "Сити" нет. Об этом заявил Сергей Собянин.

В ТиНАО по просьбам жителей открыли новый автобусный маршрут с996. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.