Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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12:30

Общество

Новости часа: грозу, ливни и усиление ветра пообещали в Москве 23 августа

Новости часа: грозу, ливни и усиление ветра пообещали в Москве 23 августа

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Грозу, ливни и усиление ветра до 15 метров в секунду обещают в Москве 23 августа. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Пострадавших при попадании БПЛА в строящееся здание "Сити" нет. Об этом заявил Сергей Собянин.

В ТиНАО по просьбам жителей открыли новый автобусный маршрут с996. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

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