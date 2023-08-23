Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Общество

В Госдуме предложили наносить на стены домов РФ изображения героев СВО

В Госдуме предложили наносить на стены домов РФ изображения героев СВО

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В Госдуме предложили наносить на стены домов по всей России изображения героев спецоперации. Причем это касается не только участников боевых действий, но и тех, кто отличился в тылу.

В данный момент депутаты намерены проработать все вопросы, например, кто именно будет участвовать в росписи. А уже после вынести инициативу до обсуждения на пленарном заседании.

В каких районах Москвы могут появиться муралы? И спросят ли мнения жильцов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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