Эколог рассказал, почему смог в столице не стал сильнее

Пожары в Рязанской области усилились, однако смог в Москве не стал сильнее. Направление ветра также не менялось.

Что же за аномалия происходит сейчас в столичном регионе? Каковы прогнозы? Что происходит по вечерам, когда температура понижается? Расскажет эколог Элмурод Расул-Мухамедов в сюжете телеканала Москва 24.