Новости последнего часа: температура в Москве будет выше 30 градусов в ближайшие дни

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Температура воздуха в Москве будет превышать 30 градусов в ближайшие дни. Об этом сообщили синоптики.

В Госдуме выступили против идеи без решения суда блокировать онлайн-магазины за продажу контрафакта.

Число заболевших COVID-19 на Кубани растет. Количество мест в больницах увеличили в 3,5 раза, заявили власти региона.