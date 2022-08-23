В Северном Тушине зафиксировали 40-градусную жару

В Северном Тушине температура поднялась до 40 градусов. Обещанного синоптиками смога нет, а аномальные показания термометров имеются.

В тени температура немного выше 30 градусов. И такая ситуация сохранится в городе в ближайшие дни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.