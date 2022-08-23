Россияне стали чаще оплачивать покупки с помощью QR-кода

Россияне распробовали оплату покупок с помощью QR-кода. Таких платежей, по данным банков, становится больше. Время привыкнуть было – Apple Pay и Google Pay ушли еще весной 2022 года.

Обещают запустить полностью российскую систему. Какие банки начнут использовать ее первыми? Как оплатить покупки бесконтактно в отсутствии Apple Pay и Google Pay? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.