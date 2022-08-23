Новости часа: рекордное число первоклассников будет в московских школах в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рекордное количество первоклассников будет в московских школах в новом учебном году. Об этом сообщили в мэрии.

Компании в РФ получат субсидии при найме безработных всех категорий в возрасте до 30 лет. Об этом заявил кабмин.

Авторынок в России начнет восстанавливаться в 2024–2026 годах. Об этом рассказал гендиректор компании "Москвич" Дмитрий Пронин.