Врач-невролог провела коллективный осмотр пациентов в Якутске

Врач-невролог в Якутске провела коллективный осмотр пациентов. Около 20 человек за раз. Кадры выложили в Сеть очевидцы, которые оказались в конце очереди.

Что именно толкнуло врача на такую экономию времени и точно ли она разглядела возможные тревожные симптомы у пациентов, теперь будет разбираться местный Минздрав. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.