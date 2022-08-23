Названа стоимость груш в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Приобрести груши можно на Усачевском рынке. Туда фрукты везут из Азербайджана и Аргентины. Груши из Азербайджана обойдутся в 500 рублей за килограмм. Аргентинские стоят аналогично. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.