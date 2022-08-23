За сутки в РФ выявили больше 33 тыс заболевших COVID-19

За сутки в России выявили больше 33 тысяч заболевших коронавирусом. В регионах стационары уже переоборудуют в ковидные госпитали. Новые места понадобились и для больных в подмосковном Красногорске. Причем не только взрослым, но и детям.

Пик заболеваемости этой волны в стране еще не пройден, говорят вирусологи. Он наступит примерно в начале сентября. Потом кривая пойдет на спад. Сейчас у пациентов в основном выявляют варианты новых штаммов "Омикрона". Они заразнее предшественников, но и болезнь протекает легче. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.