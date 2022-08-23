40 музеев и театров стали партнерами акции "Миллион призов"

Участники программы "Миллион призов" смогут обменять призовые баллы на билеты в музеи и театры. Речь о тех москвичах, которые будут голосовать онлайн с 9 по 11 сентября на выборах муниципальных депутатов. Об этом рассказали организаторы акции.

К ней подключились 18 столичных музеев и 22 театра. Среди партнеров – музей-усадьба Кусково, Музей истории ГУЛАГа, Московский театр на Таганке, Современник и многие другие. На призовые баллы можно будет получить промокод и уже его обменять на билеты онлайн.

Участниками акции могут стать все москвичи, которые получат доступ к электронному голосованию и сделают свой выбор. Для этого необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.