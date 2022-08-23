Новости часа: разработана новая версия "Спутника V" против штаммов "Дельта" и "Омикрон"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центр Гамалеи разработал версию "Спутника V" против штаммов "Дельта" и "Омикрон", рассказала пресс-служба.

На трех линиях метро Москвы обновят около тысячи турникетов уже в сентябре, заявили в мэрии.

Площадь пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров, сообщили в МЧС.