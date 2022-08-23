За сутки в РФ выявили больше 33 тысяч заболевших коронавирусом

За сутки в России выявили больше 33 тысяч заболевших коронавирусом. В регионах стационары уже начали переоборудовать в ковидные госпитали. Новые места понадобились и для больных в подмосковном Красногорске.

Будет ли повтор 2020 года? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.