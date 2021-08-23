Буцкая предложила объединять льготы пенсионеров

18:30
Размер пенсий и возраст выхода на заслуженный отдых обсудили на встрече с председателем правления "Совета матерей" России Татьяной Буцкой. Она отметила, что люди, которые отработали по 40 лет, должны получать достойную компенсацию.
"Мы увидели, что есть, прям знаете, несколько очень таких ярких несправедливостей, которые надо исправлять. Первое – это, конечно, то, что пенсионеры, которые долго, честно работали, стали Героями труда, заработали инвалидность, родились в годы войны. Им сейчас приходится выбирать: кто ты – инвалид или ветеран труда, либо Герой войны. Не может быть такого", – сказала Буцкая.
Также Буцкая отметила, что молодые люди, которые сейчас только начинают свой рабочий путь, должны думать о пенсии. Она уточнила, что очень важно, официально трудоустраиваться, чтобы стаж начинался с первыми рабочими днями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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