В полиции рассказали, какими фразами мошенники выманивают деньги

17:15
"Ваш родственник попал в беду, вы участвуете в акции и выиграли приз" – это фразы, которыми пользуются телефонные мошенники. В полиции Подмосковья рассказали о почти десятке лингвистических оборотов, которые используют злоумышленники. Например, "с вашего банковского счета происходят операции по списанию" или "вам ошибочно переведены деньги".
Также могут написать, что почта заблокирована, нужно перейти по ссылке или положить деньги на телефон, чтобы кто-то знакомый мог дозвониться. Кроме того, предлагают инвестировать или даже предупредить преступление.
В полиции подчеркнули, что при сомнительных операциях с картой клиента сотрудники банка не звонят клиенту, а сразу блокируют карту. Чтобы не стать жертвой мошенников, не следует передавать незнакомцам свои гаджеты и сообщать номер карты или пароль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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