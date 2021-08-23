В Москве обсудили компенсацию расходов родителей на детские спортивные занятия

В Москве прошел круглый стол, на котором обсудили способ сокращения расходов родителей на детские спортивные занятия. Речь идет о семьях, в которых двое и более детей.

Стоимость абонементов регулярно повышают. А если прибавить траты на спортинвентарь и сборы, то получится внушительная сумма.

Считают, что осилить ее помогла бы государственная программа "Кешбэк на детский спорт", по которой родителям компенсировали бы до 50% расходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.