Уровень безработицы в столице снизился до минимума с апреля 2020 года

11:15
Уровень безработицы в столице достиг минимальных значений. Число вакансий превышает количество соискателей более чем в 6,5 раза. Об этом говорится на сайте mos.ru.
Уровень безработицы в Москве снижается с начала этого года, показатели уже достигли 0,55% – такого не было с апреля 2020 года. Число безработных на данный момент составляет не более 40 тысяч человек.
По данным департамента экономической политики и развития, за последний год количество вакансий выросло почти на 80%, а число резюме сократилось на 12%.
Лидер по вакансиям – сегмент оптовой и розничной торговли. Также востребованы специалисты IT-направления: спрос на них превышает предложение почти в 27 раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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