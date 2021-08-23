Уровень безработицы в столице снизился до минимума с апреля 2020 года

Уровень безработицы в столице достиг минимальных значений. Число вакансий превышает количество соискателей более чем в 6,5 раза. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Уровень безработицы в Москве снижается с начала этого года, показатели уже достигли 0,55% – такого не было с апреля 2020 года. Число безработных на данный момент составляет не более 40 тысяч человек.

По данным департамента экономической политики и развития, за последний год количество вакансий выросло почти на 80%, а число резюме сократилось на 12%.

Лидер по вакансиям – сегмент оптовой и розничной торговли. Также востребованы специалисты IT-направления: спрос на них превышает предложение почти в 27 раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.