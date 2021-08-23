Эксперты рассказали о полезности готовых завтраков

16 тонн кукурузных хлопьев, шариков, подушечек и колечек съедают россияне в год. Сухие завтраки – быстрый и удобный вариант приема пищи. Но насколько питательный?

Подробнее о полезности готовых завтраков – в эфире телеканала Москва 24.